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Кравцов: с 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

Кравцов: с 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень.

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