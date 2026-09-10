Кравцов: с 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения РФ...
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым