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Закон и Порядок

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  • Николай Алимкин
    Согласен с каждым Вашим словом. Родился и вырос в ТаджССР. Уехал оттуда в 1992 году. Мне было почти 17 лет. Помню как...А ведь теперь рус...
  • Юрий анин
    Поляки приблизили...
  • alik3456 Джексон
    Главное бабло несли побольше, чтоб было потом что украсть...Хохлы и поляки как муж и жена!!!Поляки приблизили...

Дамы в черном и с кинжалом: разборки на паркинге «Рио» могли окончиться кровью

Дамы в черном и с кинжалом: разборки на паркинге «Рио» могли окончиться кровью

Русский Колоколъ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Все началось с того, что им показали не тот палец… Алексей НИКИТИН Это «Рио» на Дмитровском шоссе в Москве.

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