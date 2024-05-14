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Минус 120 тысяч: звонок "из поликлиники" лишает челябинцев денег с личных карт

Минус 120 тысяч: звонок "из поликлиники" лишает челябинцев денег с личных карт

Новая мошенническая схема с Украины дошла до Челябинской области.В соцсетях наперебой рассказывают о массовых случаях новых уловок мошенников, в результате которых южноуральцы теряют солидные суммы денег.

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