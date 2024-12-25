Ввоз товаров в Россию по параллельному импорту упал на миллиард долларов

Алиханов: ввоз товаров в РФ по параллельному импорту сократился на $1 млрд За время действия параллельного импорта ввоз продукции в Россию по нему упал на один миллиард долларов, сократившись с 4 до 3 миллиардов.
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