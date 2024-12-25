FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Они взрывают, а наш генштаб проводит красные линии и что-то наш  Верховный кажется заигрался в любовь  к братьям. Мож...В Госдуме раскрыл...
  • Галина Кузнецова
    Интересно, почем избушка?Основательница Wi...
  • Алекс Архипов
    Что тут думать, англосаксы 100%. И нефтевозы тоже. Давно пора СВО переименовать в КТО.В Госдуме раскрыл...

Ввоз товаров в Россию по параллельному импорту упал на миллиард долларов

Ввоз товаров в Россию по параллельному импорту упал на миллиард долларов

Алиханов: ввоз товаров в РФ по параллельному импорту сократился на $1 млрд За время действия параллельного импорта ввоз продукции в Россию по нему упал на один миллиард долларов, сократившись с 4 до 3 миллиардов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх