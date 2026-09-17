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Аргументы и Факты

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Мендель: Зеленский сделал Украину мягкой версией нацистской Германии

Мендель: Зеленский сделал Украину мягкой версией нацистской Германии

Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью The Times заявила, что решения главы киевского режима в сфере мобилизации превратили Украину в «более мягкую версию» нацистской Германии.

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