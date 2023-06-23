Смоленск 2.0

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  • Galina G
    Лишение свободы условно - это как будто пальчиком погрозили. Так и раскрадывают бюджет, потому что нет наказания"Штраф и условка"...
  • Евгений МакЛауд
    Может всё же ПРАЗДНИКЕ?? А флейшмоб засуньте себе в АНУС, уроды продажныеЮные смоляне могу...
  • Dash45
    А сколько таких УК по стране и нет на них управы.Смолянин заставил...

Под Смоленском выявили незаконную рубку леса с ущербом более полуторамиллионов рублей

Под Смоленском выявили незаконную рубку леса с ущербом более полуторамиллионов рублей

По результатам проверки Сафоновской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Установлено, что на территории районного лесничества неустановленные лица  незаконно вырубили  92 береза, общий ущерб от которой составил свыше 1,6 млн рублей.

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