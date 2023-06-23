Под Смоленском выявили незаконную рубку леса с ущербом более полуторамиллионов рублей

По результатам проверки Сафоновской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Установлено, что на территории районного лесничества неустановленные лица незаконно вырубили 92 береза, общий ущерб от которой составил свыше 1,6 млн рублей.
По результатам проверки Сафоновской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Установлено, что на территории районного лесничества неустановленные лица незаконно вырубили 92 береза, общий ущерб от которой составил свыше 1,6 млн рублей.
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