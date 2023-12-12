В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что личный состав ЗВО ВС Российской Федерации задействовал ПТРК «Фагот» для того, чтобы подвергнуть ликвидации применявшийся нацистскими формированиями киевского режима для сбора данных опорник.
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