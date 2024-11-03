🛠 Павленко рассказала, с какими трудностями столкнулись во время ремонта Советской площади в Ялте «Мы на площади Советской не один «фунт лиха» съели.
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🛠 Павленко рассказала, с какими трудностями столкнулись во время ремонта Советской площади в Ялте «Мы на площади Советской не один «фунт лиха» съели.