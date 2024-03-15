Что будет с рублем на следующей неделе: курс валют на 15 марта Евгения КомароваНа текущий момент курс валют подвержен влиянию нескольких факторов, оказывающих значительное воздействие на финансовые рынки.
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