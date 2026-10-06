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Депутат Немкин: перед отопительным сезоном мошенники звонят от имени УК

Депутат Немкин: перед отопительным сезоном мошенники звонят от имени УК

В преддверии отопительного сезона мошенники используют всё новые схемы обмана, так как в это время действительно могут проводиться проверки, возникать вопросы по работе оборудования, начислениям и качеству коммунальных услуг.

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