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Общественная служба новостей

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«МК» узнал о расстреле еще одной беременной женщины под Курском

«МК» узнал о расстреле еще одной беременной женщины под Курском

В Суджанском районе Курской области Вооруженные силы Украины выстрелили в спину беременной женщине. Как сообщает «МК» со ссылкой на заместителя командира 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, в этот момент она вместе с детьми пыталась эвакуироваться из района.

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