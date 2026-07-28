Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Росприроднадзоре допустили возрождение сбора тары за деньги в другом формате

В Росприроднадзоре допустили возрождение сбора тары за деньги в другом формате

Сбор использованной тары за деньги в России может возродиться, но уже в другом формате. Об этом сообщила в беседе со «Звездой» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

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