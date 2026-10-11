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За рулем

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400 тыс. км ресурса: в Россию завезли новые кроссоверы Honda с ценой «китайцев»

400 тыс. км ресурса: в Россию завезли новые кроссоверы Honda с ценой «китайцев»

Привычный сценарий покупки в России перестал быть единственным. Еще недавно кроссовер брали у официального дилера – сегодня машину предлагают и дилерские центры, и «частники», и фирмы, которые специализируются на импорте.

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