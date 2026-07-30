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Сколько стоили Жигули и Волги в СССР в пересчете на современные деньги?

Сколько стоили Жигули и Волги в СССР в пересчете на современные деньги?

Многие до сих пор уверены, что автомобили в СССР были намного доступнее, чем сейчас: новые «Жигули» стоили всего около 7000 рублей, «Запорожец» продавался чуть дороже 5000.

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