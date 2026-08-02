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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Очень жаль, что спортсмены лишились более высокого результата из-за ошибки тренеров. Будем делать выводы и примем меры». Брусникина о бронзе синхронистов на Евро

В Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) заявили, что примут меры после ошибки российских тренеров на чемпионате Европы в Париже.

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