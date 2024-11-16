27-летний Джейк Пол единогласным решением судей победил 58-летнего Майка Тайсона

В ночь на 16 ноября состоялся исторический вечер бокса, главным событием которого стал поединок суперзвезды соцсетей Джейка Пола и легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который вернулся на профессиональный ринг после почти 20-летней паузы.