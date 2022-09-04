Прокуратура начала проверку по факту возгорания на полигоне в Моршанске

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания и задымления в районе полигона в Моршанске. Напомним, 26 августа на территории полигона, который эксплуатируется МУП "Тепловые сети города Моршанска" произошло самопроизвольное возгорание мусора.
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания и задымления в районе полигона в Моршанске. Напомним, 26 августа на территории полигона, который эксплуатируется МУП "Тепловые сети города Моршанска" произошло самопроизвольное возгорание мусора.
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