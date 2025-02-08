Минэнерго сообщило о начале автономной работы энергосистемы Калининградской области

Министерство энергетики России выступило с заявлением насчет перехода электросети Калининградской области на автономный режим работы из-за отключения Прибалтики от энергосистемы РФ, сообщили 8 февраля в пресс-службе Минэнерго.
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