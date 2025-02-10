Рабочую неделю в России хотят немного сократить

В России задумались о том, чтобы немного облегчить труд граждан и сократить рабочую неделю. Авторы инициативы уже подготовили проект закона об этом для внесения в Госдуму, сообщил на своих страницах в соцсетях глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).