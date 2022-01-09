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РЖД вернули пассажиров. Уголь и нефть забуксовали у портов. УЗ лишат лицензии на перевозки. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД вернули пассажиров. Уголь и нефть забуксовали у портов. УЗ лишат лицензии на перевозки. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на праздничной неделе были итоги погрузки на сети РЖД за 2021 год, введение монополией временных ограничений погрузки в адрес морских портов и прогнозы экспертов по росту выпуска грузовых вагонов в 2022 году.

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