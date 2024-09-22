Эксперт Меркурис: Провал ВСУ в Курской области испортит отношения Зеленского и США

Британский эксперт Александр Меркурис, выступая на YouTube-канале Duran, высказал мнение, что в ближайшие недели ситуация вокруг вывода Вооружённых сил Украины из Курской области может существенно повлиять на отношения между Западом и президентом страны Владимиром Зеленским.