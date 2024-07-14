Как питаться при расстройстве желудка

При расстройстве желудка необходимо подходить к выбору продуктов питания с особой тщательностью. Хотя переход на более легкую пищу – это всегда безопасный вариант, также можно рассматривать употребление продуктов, перечисленных ниже, так как они помогают успокаивать пищеварительный тракт.