Сергунина: В добровольном квалификационном экзамене приняли участие 75 тыс. человек с 2017 года

Сергунина: В добровольном квалификационном экзамене приняли участие 75 тыс. человек с 2017 года

В добровольном квалификационном экзамене (ДКЭ) с 2017 года поучаствовали 75 тыс. человек. Об этом   18 марта сообщила пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

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