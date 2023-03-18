Сергунина: В добровольном квалификационном экзамене приняли участие 75 тыс. человек с 2017 года

В добровольном квалификационном экзамене (ДКЭ) с 2017 года поучаствовали 75 тыс. человек. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.