В Тамбове проведут общественные обсуждения по проекту межевания "Лыжного стадиона"

Глава администрации города Максим Косенков ранее, 4 июля, подписал постановление о назначении и проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания, предусматривающих реконструкцию объекта "Лыжного стадиона" в Тамбове.
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