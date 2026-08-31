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Газета.ру

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В Казани женщины выпала из окна после застолья с нелегалами

В Казани женщины выпала из окна после застолья с нелегалами

В Казани женщина упала с пятого этажа после застолья с несколькими нелегалами. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Татарстану сообщает «Татар-информ».

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