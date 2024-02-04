МИД заявил о работе по оформлению магазинов беспошлинной торговли в РФ

В России ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли. Об этом воскресенье, 4 февраля, заявил начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин.