Речан просит депутатов одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике

Премьер-министр Дорин Речан находится в пленарном заседании парламента, чтобы запросить у депутатов одобрение введения чрезвычайного положения в энергетике на территории Республики Молдова сроком на 60 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии