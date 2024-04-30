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Хуситы заявили, что атаковали два американских эсминца

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", известное также как хуситы, заявило, что предприняло атаки на два американских эсминца и балкер Cyclades в Красном море, а также на контейнеровоз MSC Orion, следующий в Индийском океане.

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