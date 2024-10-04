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Политика как она есть

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Обнаружена уникальная система из трех тел

Обнаружена уникальная система из трех тел

Астрономы обнаружили уникальную звездную систему TIC 290061484, состоящую из трех небесных тел. Исследование проводилось с помощью спутника НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и описано в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

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