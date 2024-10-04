Обнаружена уникальная система из трех тел

Астрономы обнаружили уникальную звездную систему TIC 290061484, состоящую из трех небесных тел. Исследование проводилось с помощью спутника НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и описано в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии