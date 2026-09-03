Никаких угроз со стороны директора ЦРУ в ходе недавнего визита в Москву не было. Об этом в своем видеообращении заявил депутат палаты общин ряда прошлых созывов Джордж Гэллоуэй, в прошлом лейборист, а ныне лидер Рабочей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».