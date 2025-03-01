"Лучший концерт "Квартала 95". В мире оценили скандальные переговоры в Белом доме

Мировые СМИ назвали событие невероятным и переломным в мировой дипломатии Визит в Вашингтон Владимира Зеленского обернулся скандалом - перепалкой с президентом США Дональдом Трампом и уходом украинского главы раньше времени.
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