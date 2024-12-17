Какие птицы остаются зимовать и почему: список

Кто такие зимующие птицы Почему птицы остаются зимовать Зимующие птицы: список Кто такие зимующие птицы Фото: Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM Некоторые из зимующих птиц даже немного меняют рацион, приспосабливаясь к уменьшению привычной кормовой базы Зимующие птицы — это птицы, которые не мигрируют с наступлением холодов, а остаются зимовать в местах гнездования.