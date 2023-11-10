ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 10.11.2023

ВС России уничтожили десант ВСУ при попытке высадиться на острова Мелкий и Алешкинский на Днепре - Минобороны Российская ПВО продолжает уничтожать боевую авиация Украины, не стали исключением и минувшие сутки.
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