ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Помните эти обсуждения, когда первые БПЛА атаковали Москву и Петербург? Пока привыкшие во всëм сразу винить власти (а военное руководство это тоже одна из ветвей) не стеснялись в выражениях.
Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Хрипунов
Это моё мнение, его нельзя хоронить на нашей земле, испепелить и отправить тайком в какую нибудь пиндоскую страну, и ни какие родители не имеют право его захоронить в нашей земле.
Ответить
8 час.
Владимир Алсаев
Я сразу говорил и писал что дроны стартуют с теретории России.
Ответить
2 час.
Олег Самойлов
У нас в России слишком много бывших жителей майдании. И даже не тех, которые из так называемой "страны" слиняли в 2014 году и позднее, но и гораздо более ранее приехавших в Россию, еще в те времена, когда она была РСФСР! Как ни крути, но всякие родственные связи и лютая "любовь" к России на генетическом уровне как была, так она и осталась! Помню, еще в далеком 1967 году оказался в Виннице, так тогда пацаны со двора меня кацапом и москалем дразнили, хотя я этого в те времена и не воспринимал как обидные прозвища. И скольких в годы социализма отправили по распределению по окончании техникумов и институтов в РСФСР? У них что, отношение к России и россиянам изменилось? Они, как тогда мыслили, что КОРМЯТ Россию, что сейчас считают, что Россия им должна всё и вся до скончания своего века! Они что, как-то по-иному будут воспринимать Россию и ее попытку оградить себя от майдании? Нет, конечно...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии