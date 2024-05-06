Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

Олег Самойлов

У нас в России слишком много бывших жителей майдании. И даже не тех, которые из так называемой "страны" слиняли в 2014 году и позднее, но и гораздо более ранее приехавших в Россию, еще в те времена, когда она была РСФСР! Как ни крути, но всякие родственные связи и лютая "любовь" к России на генетическом уровне как была, так она и осталась! Помню, еще в далеком 1967 году оказался в Виннице, так тогда пацаны со двора меня кацапом и москалем дразнили, хотя я этого в те времена и не воспринимал как обидные прозвища. И скольких в годы социализма отправили по распределению по окончании техникумов и институтов в РСФСР? У них что, отношение к России и россиянам изменилось? Они, как тогда мыслили, что КОРМЯТ Россию, что сейчас считают, что Россия им должна всё и вся до скончания своего века! Они что, как-то по-иному будут воспринимать Россию и ее попытку оградить себя от майдании? Нет, конечно...