Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Так дядя вова с жидами в то время якшался, сейчас жиды не тренде, поэтому стали бомбить мосты, а вот до туннелей дело...«Такого еще не бы...
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    А вот мне ОЧЕНЬ интересно, многие ли из так называемых "безработных" ХОТЯТ работать? Доводилось мне встречаться с так...Громкий скандал: ...
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Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Помните эти обсуждения, когда первые БПЛА атаковали Москву и Петербург? Пока привыкшие во всëм сразу винить власти (а военное руководство это тоже одна из ветвей) не стеснялись в выражениях.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Это моё мнение, его нельзя хоронить на нашей земле,  испепелить и отправить тайком в какую нибудь пиндоскую страну, и ни какие родители не имеют право его захоронить в нашей земле.
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8 час.
Владимир Алсаев
Я сразу говорил и писал что дроны стартуют с теретории России.
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2 час.
Олег Самойлов
У нас в России слишком много бывших жителей майдании. И даже не тех, которые из так называемой &quot;страны&quot; слиняли в 2014 году и позднее, но и гораздо более ранее приехавших в Россию, еще в те времена, когда она была РСФСР! Как ни крути, но всякие родственные связи и лютая &quot;любовь&quot; к России на генетическом уровне как была, так она и осталась! Помню, еще в далеком 1967 году оказался в Виннице,  так тогда пацаны со двора меня кацапом и москалем дразнили, хотя я этого в те времена и не воспринимал как обидные прозвища. И скольких в годы социализма отправили по распределению по окончании техникумов и институтов в РСФСР? У них что, отношение к России и  россиянам изменилось?  Они, как тогда мыслили, что КОРМЯТ Россию, что сейчас считают, что Россия им должна всё и вся до скончания  своего века! Они что, как-то по-иному будут воспринимать Россию и ее попытку оградить себя от майдании? Нет, конечно...
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1 час.

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