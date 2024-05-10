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Глава минобороны Венесуэлы предупредил США о нежелательности их военных в регионе

Глава минобороны Венесуэлы предупредил США о нежелательности их военных в регионе

Миру Латиноамериканского региона угрожают и присутствие авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» в Карибском бассейне, и полеты истребителей-бомбардировщиков F-18 над Гайаной, заявил 9 мая министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

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