Глава минобороны Венесуэлы предупредил США о нежелательности их военных в регионе

Миру Латиноамериканского региона угрожают и присутствие авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» в Карибском бассейне, и полеты истребителей-бомбардировщиков F-18 над Гайаной, заявил 9 мая министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
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