Виктор Орбан в очередной раз подтвердил, что Венгрия никогда не оказывала и не будет оказывать впредь никакой помощи "стране У".
Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Даже с родственниками на украине не возможно говорить...Зомбированы напрочь...У них Россия во всём виновата....И их эта власть устраивает...Потому, что не ложится под Россию...А то, что они как последние праститутки легли под США....Так это другое...ДУРДОМ ОДНАКО...
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз..
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2 час.
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