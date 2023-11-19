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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Регина Толстоброва
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  • Игорь Петров
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Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.

Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.

Виктор Орбан в очередной раз подтвердил, что Венгрия никогда не оказывала и не будет оказывать впредь никакой помощи "стране У".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Даже с родственниками на украине не возможно говорить...Зомбированы напрочь...У них Россия во всём виновата....И их эта власть устраивает...Потому, что не ложится под Россию...А то, что они как последние праститутки легли под США....Так это другое...ДУРДОМ ОДНАКО...
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз..
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2 час.

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