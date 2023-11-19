Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.

ВС

Вадим Скоробогатов

Даже с родственниками на украине не возможно говорить...Зомбированы напрочь...У них Россия во всём виновата....И их эта власть устраивает...Потому, что не ложится под Россию...А то, что они как последние праститутки легли под США....Так это другое...ДУРДОМ ОДНАКО...