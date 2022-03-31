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Молдова передаст Украине гуманитарную помощь

Молдова передаст Украине гуманитарную помощь

Молдова передаст Украине часть собранной в стране гуманитарной помощи на общую сумму 7,5 млн леев. Решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая 31 марта собралась на заседание под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

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