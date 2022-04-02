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«Это просто кидалово», -Анастасия Волочкова про отмену спектакля

«Это просто кидалово», -Анастасия Волочкова про отмену спектакля

Российская балерина Анастасия Волочкова уже не в первый раз оказывается в центре скандала. На этот раз неприятной ситуацией стала отмена ее спектакля в городе Москва.

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