В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом в Санкт-Петербурге, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, 19 мая сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии