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Царьград

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Обнищавший Семён Слепаков* бьётся за 30 тысяч. Суд принял новое решение

Обнищавший Семён Слепаков* бьётся за 30 тысяч. Суд принял новое решение

Юморист хотел добиться снижения штрафа за нарушение правил иноагентаАдвокат Семёна Слепакова отправил в Московский городской суд документ с просьбой отменить производство по делу или хотя бы снизить размер штрафа.

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Комментарии
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Андрей
Сёма - ты меркантильный позорный поц...
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