Начался первый в истории Белоруссии единый день голосования

Почти 5,5 тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08:00 (по местному времени) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.
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