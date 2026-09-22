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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Нигерии Шелль о матче с Россией: «Обе команды уважают в международном футбольном сообществе. Ждем, что игра привлечет внимание болельщиков по всему миру»

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией. BetBoom товарищеский матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 октября.

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