Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    не 76 р, а 760 рублей... причем только на Одну остановку.... давай ещё чё-нидь соврём...Штаты долго надея...
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    То, что они так принибрижительно к России, ведут себя, виновата Россия и её силовики!!!Убийцы мотоциклис...

Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Об этом мало кто рассказывает. таких видео практически нет. Кстати, почему у Запада хронически не получается справиться с Россией? Не потому, что он слабее, погряз в недрах собственных задниц и транспереходов в состояние укропа и пьет лавандовый раф.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Представляем, что там творится. Там стреляют, убивают и пытают. А нашим генералам пофигу. Половина ребят уже без рук и ног. Дальше что?
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8 час.
Юрий анин
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6 час.
Юрий анин
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6 час.

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