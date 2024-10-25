AFP: ХАМАС готово к перемирию, если Израиль обязуется прекратить огонь

Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению боевых действий в секторе Газа, если Израиль обязуется соблюдать режим прекращения огня и покинет территорию анклава, сообщил в беседе с агентством Agence France-Presse (AFP) представитель движения.
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