99% учащихся 13-18 лет прошли через социально-психологическое тестирование, направленное на профилактику наркозависимости

Предварительные итоги масштабной совместной работы по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании, сниффинга и прочих социально негативных явлений подвели на заключительном заседании городской антинаркотической комиссии в администрации Братска.
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