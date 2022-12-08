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Телескоп Hubble сфотографировал скопление аномально голубых звезд в соседней галактике

Телескоп Hubble сфотографировал скопление аномально голубых звезд в соседней галактике

Телескоп Hubble прислал фотографию шарового скопления NGC 2031. Об этом сообщает NASA. Видимое в левой верхней части кадра скопление наблюдается в созвездии Столовая Гора и расположено в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного пути.

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