Многие уверены, что во всем, что мы делаем, должен быть смысл. Ведь не просто так мы прикладываем какие-то усилия, а ради чего-то.
Психолог Лабковский объяснил, почему смысл жизни не в детях, любви и деньгах
Комментарии
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Интеллектуал Неомаргинал
Одно замечание о наличии серьезного логического противоречия в речах уважаемого психолога. Нет смысла в жизни, пока вы сами не ищете его и не вкладываете его в жизнь. Но подавляющее большинство людей сами вкладывают смысл жизни в воспитание детей, добывание денег, поиск счастья и любви и еще чего-то, что является результатом самостоятельных поисков. Психолог, как всегда, ни чего путного не сказал о смысле жизни. Предлагаю поразмышлять над высказыванием одного уважаемого мыслителя, который сказал, что смысл жизни стать бессмертными богами.
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17 час.
z
zhanna
Смысл жизни-развитие разума.Каждый рожденный ребенок-это увеличение разума.
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3 час.
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