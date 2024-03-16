Психолог Лабковский объяснил, почему смысл жизни не в детях, любви и деньгах

Интеллектуал Неомаргинал

Одно замечание о наличии серьезного логического противоречия в речах уважаемого психолога. Нет смысла в жизни, пока вы сами не ищете его и не вкладываете его в жизнь. Но подавляющее большинство людей сами вкладывают смысл жизни в воспитание детей, добывание денег, поиск счастья и любви и еще чего-то, что является результатом самостоятельных поисков. Психолог, как всегда, ни чего путного не сказал о смысле жизни. Предлагаю поразмышлять над высказыванием одного уважаемого мыслителя, который сказал, что смысл жизни стать бессмертными богами.