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SpaceX postpones Polaris Dawn launch due to helium leak

SpaceX postpones Polaris Dawn launch due to helium leak

SpaceX was scheduled early Tuesday to launch a four-person crew farther than any human has flown since the end of the Apollo missions until a helium leak postponed the Polaris Dawn liftoff until later in the week.

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