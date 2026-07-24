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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Делегация Алтайского края участвует в международном саммите России и Казахстана

Делегация Алтайского края участвует в международном саммите России и Казахстана

Форум пройдет в Омске Делегация Алтайского края под руководством губернатора Виктора Томенко приступила к работе на Форуме приграничного сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба правительства региона.

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