Четыре женских ресурса, за которыми охотятся мужчины

Извращённое поколение. Я перед свадьбой понятия не имел, сколько зарабатывает будущая жена, знал, что тесть сварщик, тёща воспитательница в детском саду. Но эти знания никак меня не волновали и не напрягали. А, помнится, девушка, у которой отец был капитан дальнего плавания, а мать гл.бухгалтер в северном порту, вызвала у меня только неприязнь и я отверг её домогательства. А сейчас? Всё готовы продать - и честь и совесть в погоне за относительным материальным богатством.

Виктор Белогорцев

ты кому это говоришь? рекламодателю? любая баба есть товар, а чтоб его продать нужно похвалить, чем тупица не знающая мужиков и занимается Однажды мужу говорит жена: Запомни, милый, дочь у нас одна! Когда в наш дом приходят женихи И добиваются её руки, То нужно говорить, почти всегда, С достоинством одно лишь слово - "Да!" Совсем не так, как поступаешь ты : От дурости своей и простоты Ты на коленях перед женихом Целуешь ему руки прямиком. И словно узник, произносишь блажь: Ведь ты родной - освободитель наш!"